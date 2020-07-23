Щоліта в Києві проводяться гідравлічні випробування трубопроводів.
Дивися повний текст Рахунок за гарячу воду є, води немає: куди скаржитися.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 12:25
Рахунок за гарячу воду є, води немає: куди скаржитися
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Дивися повний текст Рахунок за гарячу воду є, води немає: куди скаржитися.
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:00
Горячая вода из крана - это бред совковых времен, которого нет в нормальных европейских странах. Пора уже просто отказаться от этого сервиса, как неэффективного, и греть воду индивидуально.
Додано: Суб 03 жов, 2020 15:48
Жаловаться есть куда, но проблема не решится. Единственный выход, чтобы не платить лишнего, нужно установить счётчик, а когда температура условно горячей воды не устраивает, то греть кастрюлю на плите или смонтировать электрический бойлер.
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