Виявилося, що абсолютним лідером в цьому питанні є моделі марки BMW.
Дивися повний текст Експерти дізналися, на яких авто в Україні найчастіше скручують пробіг (інфографіка).
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Додано: Суб 03 жов, 2020 14:06
Експерти дізналися, на яких авто в Україні найчастіше...
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Дивися повний текст Експерти дізналися, на яких авто в Україні найчастіше скручують пробіг (інфографіка).
Додано: Суб 03 жов, 2020 14:06
Вся возня около этой "проблемы"-полнейший бред.Покупатель выбирает авто исходя из его реального тех.состояния.Почти все едут на СТО и производят полную проверку.По "спидометру" никто не покупает.Вопрос искусственно надуман для отвлечения от ужасающей ситуации с аварийностью на наших дорогах и которой ни кто не занимается.
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