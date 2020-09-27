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Експерти дізналися, на яких
авто в Україні найчастіше...

Експерти дізналися, на яких авто в Україні найчастіше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:06

Експерти дізналися, на яких авто в Україні найчастіше...

Пропонуємо до обговорення:
Виявилося, що абсолютним лідером в цьому питанні є моделі марки BMW.

Дивися повний текст Експерти дізналися, на яких авто в Україні найчастіше скручують пробіг (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:06

Вся возня около этой "проблемы"-полнейший бред.Покупатель выбирает авто исходя из его реального тех.состояния.Почти все едут на СТО и производят полную проверку.По "спидометру" никто не покупает.Вопрос искусственно надуман для отвлечения от ужасающей ситуации с аварийностью на наших дорогах и которой ни кто не занимается.
sena_2008atp
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