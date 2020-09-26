|
|
|
Чому Нацбанк "топить" гривню перед виборами - експерти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 жов, 2020 14:20
Пропонуємо до обговорення:
На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, стабільність курсу національної валюти, а ще краще її зміцнення, завжди позитивно впливає на симпатії виборців до чинної влади і навпаки.
Дивися повний текст Чому Нацбанк \"топить\" гривню перед виборами - експерти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90531
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|