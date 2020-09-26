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Чому Нацбанк "топить" гривню
перед виборами - експерти

Чому Нацбанк "топить" гривню перед виборами - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:20

Чому Нацбанк "топить" гривню перед виборами - експерти

Пропонуємо до обговорення:
На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, стабільність курсу національної валюти, а ще краще її зміцнення, завжди позитивно впливає на симпатії виборців до чинної влади і навпаки.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:07

Глупцы, за год +31% гривны в обращении. Далі буде.
Zebra
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