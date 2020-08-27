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Українцям пообіцяли
виплачувати по дві пенсії

Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:00

Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже в 2021 році обіцяють запустити накопичувальні пенсії

Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:00

Пусть хоть одну выплачивают нормально.
sena_2008atp
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