В Україні вже в 2021 році обіцяють запустити накопичувальні пенсії
Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 17:00
Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії
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Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії.
Додано: Суб 03 жов, 2020 19:15
Если уж и задумываться о накопительной части, то никаких фондов и страховок. Только депо с возможностью пополнения.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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