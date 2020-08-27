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Українцям пообіцяли
виплачувати по дві пенсії

Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:00

Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже в 2021 році обіцяють запустити накопичувальні пенсії

Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:00

Пусть хоть одну выплачивают нормально.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:15

Если уж и задумываться о накопительной части, то никаких фондов и страховок. Только депо с возможностью пополнения.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 02:59

А как тем, кто ещё жив?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:35

Re: Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії

Нас обманывают, ребята. Ишачим дальше на папу Карло.

Шмыгаль: Через 15 лет пенсий не будет

Из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров.

Украинское государство не сможет выплачивать пенсии своим гражданам через 15 лет, поскольку работоспособность населения падает. Об этом в субботу, 3 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления перед студентами Львовской политехники.

"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом. Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население. Это обычная математика и экономическая демография", — отметил глава правительства.

Он добавил, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров, что является практически невозможным.

В связи с этим, по словам Шмыгаля, в Украине необходимо вводить накопительную пенсионную систему как дополнение к существующей. Еще один вид пенсионных отчислений намерены ввести в следующем году.

"Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста", — предупредил премьер.

Как сообщалось, ранее в Министерстве социальной политики предложили с 1 января 2021 года поднять минимальную пенсию с 2100 до 2400 гривен, а с 1 марта провести ежегодную индексацию пенсий.

Корреспондент.net
Зе-Чмо
p_a_l
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