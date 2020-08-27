В Україні вже в 2021 році обіцяють запустити накопичувальні пенсії
Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 17:00
Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії.
Додано: Суб 03 жов, 2020 19:15
Если уж и задумываться о накопительной части, то никаких фондов и страховок. Только депо с возможностью пополнения.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:35
Re: Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії
Нас обманывают, ребята. Ишачим дальше на папу Карло.
Шмыгаль: Через 15 лет пенсий не будет
Из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров.
Украинское государство не сможет выплачивать пенсии своим гражданам через 15 лет, поскольку работоспособность населения падает. Об этом в субботу, 3 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления перед студентами Львовской политехники.
"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом. Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население. Это обычная математика и экономическая демография", — отметил глава правительства.
Он добавил, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров, что является практически невозможным.
В связи с этим, по словам Шмыгаля, в Украине необходимо вводить накопительную пенсионную систему как дополнение к существующей. Еще один вид пенсионных отчислений намерены ввести в следующем году.
"Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста", — предупредил премьер.
Как сообщалось, ранее в Министерстве социальной политики предложили с 1 января 2021 года поднять минимальную пенсию с 2100 до 2400 гривен, а с 1 марта провести ежегодную индексацию пенсий.
Корреспондент.net
Зе-Чмо
Додано: Нед 04 жов, 2020 16:35
хитрые янелохи дорвались до власти...
одни предлагают за электричество наперед платить. тут деньги чужому дяде отдай накопить себе на пенсию, отдал по одному курсу а вернут пару пачек сигарет со словами инфляция...
ЗЫ Да и по заголовку... пока предлагают не выплачивать, а снимать с ЗП два раза в пенсионный.
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