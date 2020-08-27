Рік тому в цей час 1 г золота офіційно коштував 1160,20 грн.
Дивися повний текст Як українці можуть заробити на золоті.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 20:46
Як українці можуть заробити на золоті
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Дивися повний текст Як українці можуть заробити на золоті.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:46
ага, депозиты в драгметаллах не гарантируются фондом - можно остаться без ничего.
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