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Як українці можуть
заробити на золоті

Як українці можуть заробити на золоті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:46

Як українці можуть заробити на золоті

Пропонуємо до обговорення:
Рік тому в цей час 1 г золота офіційно коштував 1160,20 грн.

Дивися повний текст Як українці можуть заробити на золоті.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:46

ага, депозиты в драгметаллах не гарантируются фондом - можно остаться без ничего.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:40

Re: Як українці можуть заробити на золоті

Надо учитывать разницу между ценою покупки/продажи.. а там от 10% и выше..То есть надо что бы золото не только не подешевело а как минимум за год подорожало на 20%+..только тогда при потерях в его выводе можно только сравняться с депозитом...а если золото не подорожает то только потеряете или будете сидеть в нем неизвестно сколько...пока в Китае в Ухане)) новую мышь летучую не сожрут какую то ))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:07

Без лоха и жизнь плоха– говорит Владимир Паюк.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:09

какой гениальный дядька этот паюк - впрям открыл мне глаза на суть экономических процессов ... если цена будет рости - вы будете в плюсе, если падать - в минусе ... ГЕНИАЛЬНО
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:52

  IMPRINTER написав:какой гениальный дядька этот паюк - впрям открыл мне глаза на суть экономических процессов ... если цена будет рости - вы будете в плюсе, если падать - в минусе ... ГЕНИАЛЬНО


Это вам не хухры мухры.
Ratatui
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