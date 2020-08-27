Рік тому в цей час 1 г золота офіційно коштував 1160,20 грн.
Дивися повний текст Як українці можуть заробити на золоті.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:46
Як українці можуть заробити на золоті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як українці можуть заробити на золоті.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:46
ага, депозиты в драгметаллах не гарантируются фондом - можно остаться без ничего.
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:40
Re: Як українці можуть заробити на золоті
Надо учитывать разницу между ценою покупки/продажи.. а там от 10% и выше..То есть надо что бы золото не только не подешевело а как минимум за год подорожало на 20%+..только тогда при потерях в его выводе можно только сравняться с депозитом...а если золото не подорожает то только потеряете или будете сидеть в нем неизвестно сколько...пока в Китае в Ухане)) новую мышь летучую не сожрут какую то ))
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:09
какой гениальный дядька этот паюк - впрям открыл мне глаза на суть экономических процессов ... если цена будет рости - вы будете в плюсе, если падать - в минусе ... ГЕНИАЛЬНО
Додано: Нед 04 жов, 2020 00:52
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:21
Re: Як українці можуть заробити на золоті
А є ж народ який золото дістає з усяких радіодеталей, годинників, куди вони його дівають?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:26
ну дик нормульно
сам баффет рекомендує іти проти тренду
падає - купляє, росте- продає!
+50грн !
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