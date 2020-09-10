глупое не логичное название !
такое впечатление что процент дают золотом
допустим я принес 1000 грам слиток на депозит , через два года мне дали мой килограмовый слиток и еще слитков на 72 грамма - вот была бы тема , а деньгами не интересно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 19:08
Re: Як українці можуть заробити на золоті
глупое не логичное название !
такое впечатление что процент дают золотом
допустим я принес 1000 грам слиток на депозит , через два года мне дали мой килограмовый слиток и еще слитков на 72 грамма - вот была бы тема , а деньгами не интересно
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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