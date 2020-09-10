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Як українці можуть
заробити на золоті

Як українці можуть заробити на золоті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:08

Re: Як українці можуть заробити на золоті

глупое не логичное название !
такое впечатление что процент дают золотом
допустим я принес 1000 грам слиток на депозит , через два года мне дали мой килограмовый слиток и еще слитков на 72 грамма - вот была бы тема , а деньгами не интересно :oops:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:58

Re: Як українці можуть заробити на золоті

Кстати интересный вопрос.
Если я принес на золото-депо 1000 грамм золота одним слитком - мне его потом отдадут таким же слитком 1000 грамм. Или принес набор 10*20 + 5*100 + 7*унций - так же отдадут или другими слитками?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:06

  Alex2007 написав:Кстати интересный вопрос.
Если я принес на золото-депо 1000 грамм золота одним слитком - мне его потом отдадут таким же слитком 1000 грамм. Или принес набор 10*20 + 5*100 + 7*унций - так же отдадут или другими слитками?

:mrgreen: скорей всего просто не отдадут. Ну или отложат на потом, сославшись на то, шо самолёты не подвезли. Ну как весной... с долларом :mrgreen:
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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