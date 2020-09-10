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Як українці можуть
заробити на золоті

Як українці можуть заробити на золоті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:08

Re: Як українці можуть заробити на золоті

глупое не логичное название !
такое впечатление что процент дают золотом
допустим я принес 1000 грам слиток на депозит , через два года мне дали мой килограмовый слиток и еще слитков на 72 грамма - вот была бы тема , а деньгами не интересно :oops:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:58

Re: Як українці можуть заробити на золоті

Кстати интересный вопрос.
Если я принес на золото-депо 1000 грамм золота одним слитком - мне его потом отдадут таким же слитком 1000 грамм. Или принес набор 10*20 + 5*100 + 7*унций - так же отдадут или другими слитками?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:06

  Alex2007 написав:Кстати интересный вопрос.
Если я принес на золото-депо 1000 грамм золота одним слитком - мне его потом отдадут таким же слитком 1000 грамм. Или принес набор 10*20 + 5*100 + 7*унций - так же отдадут или другими слитками?

:mrgreen: скорей всего просто не отдадут. Ну или отложат на потом, сославшись на то, шо самолёты не подвезли. Ну как весной... с долларом :mrgreen:
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:14

  unicdima написав:А є ж народ який золото дістає з усяких радіодеталей, годинників, куди вони його дівають?

шо, ніхто не в курсі?
форум теоретиків :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:47

  unicdima написав:
  unicdima написав:А є ж народ який золото дістає з усяких радіодеталей, годинників, куди вони його дівають?

шо, ніхто не в курсі?
форум теоретиків :D


Ни один практик не скажет куда рыжьё девает.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:18

  Джон написав:Надо учитывать разницу между ценою покупки/продажи.. а там от 10% и выше..То есть надо что бы золото не только не подешевело а как минимум за год подорожало на 20%+..только тогда при потерях в его выводе можно только сравняться с депозитом...а если золото не подорожает то только потеряете или будете сидеть в нем неизвестно сколько...пока в Китае в Ухане)) новую мышь летучую не сожрут какую то ))

Читаю эту чушь на всех форумах - видать, кому-то выгодно отвадить инвесторов от золота, чтоб сидели в фиате. Вот где вы тут видели маржу "от 10% и выше"?
https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/40#2:0
Можно, конечно, выбрать самый невыгодный банк, который выставляет такие курсы, чтоб этим просто не пришлось заниматься, но зачем.
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