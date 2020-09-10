глупое не логичное название !
такое впечатление что процент дают золотом
допустим я принес 1000 грам слиток на депозит , через два года мне дали мой килограмовый слиток и еще слитков на 72 грамма - вот была бы тема , а деньгами не интересно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 жов, 2020 19:08
Re: Як українці можуть заробити на золоті
глупое не логичное название !
такое впечатление что процент дают золотом
допустим я принес 1000 грам слиток на депозит , через два года мне дали мой килограмовый слиток и еще слитков на 72 грамма - вот была бы тема , а деньгами не интересно
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Нед 04 жов, 2020 19:58
Re: Як українці можуть заробити на золоті
Кстати интересный вопрос.
Если я принес на золото-депо 1000 грамм золота одним слитком - мне его потом отдадут таким же слитком 1000 грамм. Или принес набор 10*20 + 5*100 + 7*унций - так же отдадут или другими слитками?
Додано: Нед 04 жов, 2020 20:06
скорей всего просто не отдадут. Ну или отложат на потом, сославшись на то, шо самолёты не подвезли. Ну как весной... с долларом
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 04 жов, 2020 23:14
шо, ніхто не в курсі?
форум теоретиків
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 04 жов, 2020 23:47
Додано: Пон 05 жов, 2020 00:18
Читаю эту чушь на всех форумах - видать, кому-то выгодно отвадить инвесторов от золота, чтоб сидели в фиате. Вот где вы тут видели маржу "от 10% и выше"?
https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/40#2:0
Можно, конечно, выбрать самый невыгодный банк, который выставляет такие курсы, чтоб этим просто не пришлось заниматься, но зачем.
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