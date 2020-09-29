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До 1 млн грн: юрист розповів,
як отримати повне...

До 1 млн грн: юрист розповів, як отримати повне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:12

До 1 млн грн: юрист розповів, як отримати повне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Дорожній Адвокат.

Дивися повний текст До 1 млн грн: юрист розповів, як отримати повне відшкодування при ДТП.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:13

Циничная обдираловка.
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