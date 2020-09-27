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На автомобілях літніх
водіїв пропонують робити...

На автомобілях літніх водіїв пропонують робити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:55

На автомобілях літніх водіїв пропонують робити...

Пропонуємо до обговорення:
Іспанська влада планує ввести в країні нове маркування для машин, якими кермують водії старше 70 років.

Дивися повний текст На автомобілях літніх водіїв пропонують робити спеціальні позначки.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:55

Маячня якась. Людина або в стані керувати автомобілем, або ні. Ну і за кермом може бути не тільки власник автівки...
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