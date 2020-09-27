Іспанська влада планує ввести в країні нове маркування для машин, якими кермують водії старше 70 років.
Дивися повний текст На автомобілях літніх водіїв пропонують робити спеціальні позначки.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 21:55
На автомобілях літніх водіїв пропонують робити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На автомобілях літніх водіїв пропонують робити спеціальні позначки.
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:55
Маячня якась. Людина або в стані керувати автомобілем, або ні. Ну і за кермом може бути не тільки власник автівки...
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