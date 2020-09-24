RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінекономіки прогнозує зростання
інфляції на початку...

Мінекономіки прогнозує зростання інфляції на початку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:00

Мінекономіки прогнозує зростання інфляції на початку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у Огляді інфляції за серпень, який підготувало Мінекономіки.

Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує зростання інфляції на початку наступного року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90536
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:00

В 2 словах, жить будет лучше, жить будет веселей!
Но будет голодно, холодно и болезно(
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В НБУ назвали причини зростання курс долара у вересні
R2 » Нед 27 вер, 2020 09:08
2 182
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 вер, 2020 18:37
grig90vic
Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України
R2 » П'ят 25 вер, 2020 20:05
4 297
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 вер, 2020 23:29
vitaliy_berdinskikh
НБУ підвищить облікову ставку на початку 2021 року -...
R2 » Чет 24 вер, 2020 23:03
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 23:03
intrastranger

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.