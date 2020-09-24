Про це йдеться у Огляді інфляції за серпень, який підготувало Мінекономіки.
Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує зростання інфляції на початку наступного року.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 22:00
Мінекономіки прогнозує зростання інфляції на початку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує зростання інфляції на початку наступного року.
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:00
В 2 словах, жить будет лучше, жить будет веселей!
Но будет голодно, холодно и болезно(
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