Журналісти дізналися у експертів, наскільки велика небезпека, що українцям перестануть виплачувати пенсії.
Дивися повний текст Пенсії в Україні: з якими ризиками зіткнеться наша країна найближчим часом - думка експертів.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 22:56
Пенсії в Україні: з якими ризиками зіткнеться наша...
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Дивися повний текст Пенсії в Україні: з якими ризиками зіткнеться наша країна найближчим часом - думка експертів.
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:56
Накопительная система в нашей стране работать не будет,и самое страшное,наша власть это не может не понимать.К тому же солидарная система также накроется медным тазом,все начнут платить на свои счета,дефицит ПФУ станет ещё больше.
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:19
"Шмыгаль сделал важное заявление по поводу пенсий в Украине: "Скоро не будет ресурса"
3 октября 2020, 20:34 По словам премьер-министра Украины, через 15 лет государство не сможет выплачивать пенсии, поскольку для этого не будет хватать денег.
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Уже ничего нет - усё украдено, последнее доедают зелёные, работать и создавать товар - они не знают как, и что необходимо делать в Украине то -же, за исключением обналичивать её остатки и выводить. - это весь уровень ихней роботы.
"Грабь награбленное", называется.
Главное, что бы население позже поняло, что каждая "говорящая голова" - обходится дороже, чем жизнь отдельных сёл.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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