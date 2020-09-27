Про це повідомляє тематичне видання skyscraperpage.com
Дивися повний текст Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 жов, 2020 01:10
Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі.
Зараз переглядають цей форум: lapay і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|