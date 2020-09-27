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Київ на 8 місці за кількістю
хмарочосів у світі

Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 01:10

Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє тематичне видання skyscraperpage.com

Дивися повний текст Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 01:10

А в Москве точно в 2+ раза меньше зданий выше 12ти этажей?
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 05:30

antonivs3
Хмарочос в 13 этажей? Вы там что, ацетон пьёте? Советская 14-этажка 70-х годов на окраине Мариуполя это небоскрёб, по вашему? Автор этого бреда сошел с ума.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:44

  Dear_Sir написав:antonivs3
Хмарочос в 13 этажей? Вы там что, ацетон пьёте? Советская 14-этажка 70-х годов на окраине Мариуполя это небоскрёб, по вашему? Автор этого бреда сошел с ума.

Надо же хоть чем-то гордиться когда ничего не осталось. Амеры 100 лет назад строили эмпайры, сейчас арабы заказали 800м, а что в Украине есть выше хотя бы 150м как в Москва-Сити - ничего
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:44

  shapo написав:
  Dear_Sir написав:antonivs3
Хмарочос в 13 этажей? Вы там что, ацетон пьёте? Советская 14-этажка 70-х годов на окраине Мариуполя это небоскрёб, по вашему? Автор этого бреда сошел с ума.

Надо же хоть чем-то гордиться когда ничего не осталось. Амеры 100 лет назад строили эмпайры, сейчас арабы заказали 800м, а что в Украине есть выше хотя бы 150м как в Москва-Сити - ничего


Ну как что? Телевышка, например. И вообще у нас гривны красивые :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:25

Слава Познякам!
espanol
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