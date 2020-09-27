Про це повідомляє тематичне видання skyscraperpage.com
Дивися повний текст Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 жов, 2020 01:10
Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі.
Додано: Нед 04 жов, 2020 05:30
antonivs3
Хмарочос в 13 этажей? Вы там что, ацетон пьёте? Советская 14-этажка 70-х годов на окраине Мариуполя это небоскрёб, по вашему? Автор этого бреда сошел с ума.
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:44
Надо же хоть чем-то гордиться когда ничего не осталось. Амеры 100 лет назад строили эмпайры, сейчас арабы заказали 800м, а что в Украине есть выше хотя бы 150м как в Москва-Сити - ничего
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:44
Ну как что? Телевышка, например. И вообще у нас гривны красивые
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|