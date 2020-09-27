Про це з посиланням на Electrek повідомляє ITC.
Дивися повний текст Tesla пропонує за 2 тисячі доларів прошивку, яка прискорює Model Y.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 01:41
Tesla пропонує за 2 тисячі доларів прошивку, яка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla пропонує за 2 тисячі доларів прошивку, яка прискорює Model Y.
Додано: Нед 04 жов, 2020 01:41
это обычное обновление ПО, обновления ПО должны приходить бесплатно, что за жлобство))
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