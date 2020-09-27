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Tesla пропонує за 2 тисячі
доларів прошивку, яка...

Tesla пропонує за 2 тисячі доларів прошивку, яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 01:41

Tesla пропонує за 2 тисячі доларів прошивку, яка...

Пропонуємо до обговорення:
Про це з посиланням на Electrek повідомляє ITC.

Дивися повний текст Tesla пропонує за 2 тисячі доларів прошивку, яка прискорює Model Y.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 01:41

это обычное обновление ПО, обновления ПО должны приходить бесплатно, что за жлобство))
oknerbob
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