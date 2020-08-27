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Сплата податкового боргу з
податку на нерухоме майно...

Сплата податкового боргу з податку на нерухоме майно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:04

Сплата податкового боргу з податку на нерухоме майно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Головне управління ДПС у Київській області.

Дивися повний текст Сплата податкового боргу з податку на нерухоме майно (інфографіка).
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