Про це пише Головне управління ДПС у Київській області.
Дивися повний текст Сплата податкового боргу з податку на нерухоме майно (інфографіка).
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Додано: Нед 04 жов, 2020 11:04
Сплата податкового боргу з податку на нерухоме майно...
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Дивися повний текст Сплата податкового боргу з податку на нерухоме майно (інфографіка).
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