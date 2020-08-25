На тлі пандемії коронавірусу додатки для відеозв'язку в 2020-му набули чималої популярності.
Дивися повний текст Сервіс Google Meet отримав корисну функцію для відеодзвінків.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:14
Сервіс Google Meet отримав корисну функцію для відеодзвінків
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Дивися повний текст Сервіс Google Meet отримав корисну функцію для відеодзвінків.
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