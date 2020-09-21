Розглянемо альтернативні джерела фінансування.
Дивися повний текст Олександр Бондаренко: як я шукав гроші на дороги і які висновки зробив.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 12:41
Олександр Бондаренко: як я шукав гроші на дороги і які...
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Дивися повний текст Олександр Бондаренко: як я шукав гроші на дороги і які висновки зробив.
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:42
Пзц. Финансист местного значения. Сначала определяет виды ремонта: капитальный, текущий и ямочный. Указывает годовой бюджет. Потом приводит цену капитального ремонта и в дальнейшем оперирует только ей. Следите за руками.
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