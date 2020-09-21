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Олександр Бондаренко: як я
шукав гроші на дороги і які...

Олександр Бондаренко: як я шукав гроші на дороги і які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:41

Олександр Бондаренко: як я шукав гроші на дороги і які...

Пропонуємо до обговорення:
Розглянемо альтернативні джерела фінансування.

Дивися повний текст Олександр Бондаренко: як я шукав гроші на дороги і які висновки зробив.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:42

Пзц. Финансист местного значения. Сначала определяет виды ремонта: капитальный, текущий и ямочный. Указывает годовой бюджет. Потом приводит цену капитального ремонта и в дальнейшем оперирует только ей. Следите за руками.
astatempo
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