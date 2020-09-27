В Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок у ціні та перейти психологічну позначку в 29 грн/$.
Дивися повний текст Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в жовтні – аналітик.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 14:43
Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в...
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Дивися повний текст Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в жовтні – аналітик.
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