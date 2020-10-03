В Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок у ціні та перейти психологічну позначку в 29 грн/$.
Дивися повний текст Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в жовтні – аналітик.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:43
Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в жовтні – аналітик.
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:43
вполне возможно.с нашими грамотными то управителями и не такое может быть
Додано: Нед 04 жов, 2020 21:37
А я думал, что причина в том, что не успевают печатать 1000, 500, 200-е купюры и с Монетки вывозить.
Готовьтесь, после выборов начнется. Это сами рабочие Монетки говорят.
Додано: Нед 04 жов, 2020 23:32
Поганий аналітик. Для початку хоч би відкрив дані про газ у сховищах. Ми ще експортувати його будемо у цьому році.
|