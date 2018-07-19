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Курс долара в Україні проб'є
психологічну позначку в...

Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:43

Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок у ціні та перейти психологічну позначку в 29 грн/$.

Дивися повний текст Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в жовтні – аналітик.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:43

вполне возможно.с нашими грамотными то управителями и не такое может быть
karpik-nik
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:45

Лишь бы дно выдержало....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:37

А я думал, что причина в том, что не успевают печатать 1000, 500, 200-е купюры и с Монетки вывозить.
Готовьтесь, после выборов начнется. Это сами рабочие Монетки говорят.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:32

Поганий аналітик. Для початку хоч би відкрив дані про газ у сховищах. Ми ще експортувати його будемо у цьому році.
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:13

  bodia1406 написав:Поганий аналітик. Для початку хоч би відкрив дані про газ у сховищах. Ми ще експортувати його будемо у цьому році.


Сначала разберитесь чей газ в "сховыщах" :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:58

Re: Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в...

Може таки дочекаємось до 73грн/дол ;)
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chipmunk
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