В Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок у ціні та перейти психологічну позначку в 29 грн/$.
Дивися повний текст Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в жовтні – аналітик.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 14:43
Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в жовтні – аналітик.
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:43
вполне возможно.с нашими грамотными то управителями и не такое может быть
Додано: Нед 04 жов, 2020 21:37
А я думал, что причина в том, что не успевают печатать 1000, 500, 200-е купюры и с Монетки вывозить.
Готовьтесь, после выборов начнется. Это сами рабочие Монетки говорят.
Додано: Нед 04 жов, 2020 23:32
Поганий аналітик. Для початку хоч би відкрив дані про газ у сховищах. Ми ще експортувати його будемо у цьому році.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:13
Сначала разберитесь чей газ в "сховыщах"
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:58
Re: Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в...
Може таки дочекаємось до 73грн/дол
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