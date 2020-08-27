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Через коронавірус українці економлять на їжі та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 жов, 2020 15:22
Пропонуємо до обговорення:
67,5% українців скаржаться на погіршення фінансового стану їхніх сімей через кризу.
Дивися повний текст Через коронавірус українці економлять на їжі та відпустках (інфографіка)
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Додано: Нед 04 жов, 2020 15:23
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