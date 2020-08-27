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Пасажири стали набагато рідше купувати авіаквитки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 жов, 2020 15:40
Пропонуємо до обговорення:
У липні-вересні 2020 року пасажири стали бронювати квитки для польотів у наступному кварталі на 78% рідше порівняно з аналогічним показником 2019 року.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 15:41
Пассажиры уже не однажды обламывались с отменой рейсов...
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