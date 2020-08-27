RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пасажири стали набагато
рідше купувати авіаквитки...

Пасажири стали набагато рідше купувати авіаквитки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:40

Пасажири стали набагато рідше купувати авіаквитки...

Пропонуємо до обговорення:
У липні-вересні 2020 року пасажири стали бронювати квитки для польотів у наступному кварталі на 78% рідше порівняно з аналогічним показником 2019 року.

Дивися повний текст Пасажири стали набагато рідше купувати авіаквитки заздалегідь.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90543
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:41

Пассажиры уже не однажды обламывались с отменой рейсов...
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 245
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стали відомі подробиці про новий Renault Sandero Stepway
R2 » Вів 29 вер, 2020 04:54
1 147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 04:54
nomac19
Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки 1, 2
R2 » Чет 27 сер, 2020 23:24
15 822
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 23:55
Dear_Sir
ЗВО і спеціальності, які стали найпопулярнішими у 2020...
R2 » Суб 19 вер, 2020 18:21
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 вер, 2020 18:21
Dikoy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.