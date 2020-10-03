В Україні серед найбільш затребуваних професій виявилися: продавець-консультант, менеджер з продажу та водій.
Дивися повний текст Хто не залишиться без роботи в Україні: найбільш затребувані професії.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:12
Хто не залишиться без роботи в Україні: найбільш...
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Дивися повний текст Хто не залишиться без роботи в Україні: найбільш затребувані професії.
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