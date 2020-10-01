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Стало відомо, скільки кияни заробили за літо на власних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:03
Пропонуємо до обговорення:
Електропостачальник YASNO за три літні місяці придбав у домогосподарств, що самостійно виробляють електроенергію для своїх потреб, а надлишок продають у мережу за «зеленим» тарифом, встановленим державою, 0,95 млн кВт·год електроенергії на суму 5 млн грн.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки кияни заробили за літо на власних сонячних електростанціях
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Додано: Нед 04 жов, 2020 18:03
Вернуть процентов 10-15 от вложенного за год теперь называется "заработать"
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