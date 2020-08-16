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Стало відомо, скільки кияни заробили за літо на власних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:03
Пропонуємо до обговорення:
Електропостачальник YASNO за три літні місяці придбав у домогосподарств, що самостійно виробляють електроенергію для своїх потреб, а надлишок продають у мережу за «зеленим» тарифом, встановленим державою, 0,95 млн кВт·год електроенергії на суму 5 млн грн.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки кияни заробили за літо на власних сонячних електростанціях
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Додано: Нед 04 жов, 2020 18:03
Вернуть процентов 10-15 от вложенного за год теперь называется "заработать"
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summacut
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:10
У меня вопрос к антикоррупционному комитету, к обществу защиты прав потребителей и к прочим конституционным судам - почему эти хитрожопые должны зарабатывать на мне против моей воли? Я, как налогоплательщик и потребитель, против оплачивать из бюджета их зеленый тариф, в разы дороже обычного!!!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:36
Та это реклама YASNO входящей в ДТЭК. Ринатка решил форсировать зеленую энергетику.
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Ragnar
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:39
summacut написав:
Вернуть процентов 10-15 от вложенного за год теперь называется "заработать"
В цивилизованных странах могут позавидовать такому сроку окупаемости. В подтверждение этому ажиотажный интерес иностранных инвесторов к зеленой энергетике.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:46
работать от слова раб,а зарабатываем за рабами.И так уже много столетий
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры. Остальным ставлю + ,мне не жалко,а им приятно
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