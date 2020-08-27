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Нові пенсії випробують на окремих громадянах - експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 жов, 2020 09:45
Пропонуємо до обговорення:
Нова пенсійна система, анонсована Кабінетом міністрів, діятиме не для всіх категорій громадян.
Дивися повний текст Нові пенсії випробують на окремих громадянах - експерт про плани Кабміну
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Додано: Пон 05 жов, 2020 09:46
Ох уж эти испытатили.
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