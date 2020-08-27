Нова пенсійна система, анонсована Кабінетом міністрів, діятиме не для всіх категорій громадян.
Дивися повний текст Нові пенсії випробують на окремих громадянах - експерт про плани Кабміну.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 09:45
Нові пенсії випробують на окремих громадянах - експерт...
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Дивися повний текст Нові пенсії випробують на окремих громадянах - експерт про плани Кабміну.
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