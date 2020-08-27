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Нові пенсії випробують на
окремих громадянах - експерт...

Нові пенсії випробують на окремих громадянах - експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:45

Нові пенсії випробують на окремих громадянах - експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Нова пенсійна система, анонсована Кабінетом міністрів, діятиме не для всіх категорій громадян.

Дивися повний текст Нові пенсії випробують на окремих громадянах - експерт про плани Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:46

Ох уж эти испытатили.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:02

Эксперимент длинною в жизнь ?
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:37

Re: Нові пенсії випробують на окремих громадянах - експерт..

Ну, все правильно.
Сначала депутаты пооткладывают себе на пожизненные пенсии, чтобы потом сказать: "Но мы же раньше стали пользоваться накопительной системой, поэтому у нас и пенсии такие большие. Только поэтому."
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:40

Медным тазом накроется наша накопительная система,как накрылась в России,это же понятно уже сейчас.На что надеется власть?На то,что успеют всё украсть.
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