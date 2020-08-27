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Шмыгаль похвалився: бізнес
взяв кредитів «5-7-9» на...

Шмыгаль похвалився: бізнес взяв кредитів «5-7-9» на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:59

Шмыгаль похвалився: бізнес взяв кредитів «5-7-9» на...

Пропонуємо до обговорення:
Програма доступних кредитів для МСБ «5-7-9» досягла успіху.

Дивися повний текст Шмыгаль похвалився: бізнес взяв кредитів «5-7-9» на понад 9 млрд грн.
R2
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