Програма доступних кредитів для МСБ «5-7-9» досягла успіху.
Дивися повний текст Шмыгаль похвалився: бізнес взяв кредитів «5-7-9» на понад 9 млрд грн.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:59
Шмыгаль похвалився: бізнес взяв кредитів «5-7-9» на...
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Дивися повний текст Шмыгаль похвалився: бізнес взяв кредитів «5-7-9» на понад 9 млрд грн.
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