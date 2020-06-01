Про це йдеться в указі № 420/2020, повідомляється на сайті ОП.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ для залучення в Україну білоруських ІТ-спеціалістов.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:41
Зеленський підписав указ для залучення в Україну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав указ для залучення в Україну білоруських ІТ-спеціалістов.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:43
аж прослезился.
это ж надо.можно сказать залил фундамент для нашей "силиконовой "низинки.
вот только боюсь, пропускные пункты на границе не справятся с наплывом айтишников.
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:48
Пора бы уже и грин-карту ввести свою А пока отойду в сторону, кабы волна айтишников не смела
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:07
Текст указа:
"Беларусские IT-специалисты в Украину марш! Ать-два!"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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