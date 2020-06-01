Про це йдеться в указі № 420/2020, повідомляється на сайті ОП.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ для залучення в Україну білоруських ІТ-спеціалістов.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:41
Зеленський підписав указ для залучення в Україну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав указ для залучення в Україну білоруських ІТ-спеціалістов.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:43
аж прослезился.
это ж надо.можно сказать залил фундамент для нашей "силиконовой "низинки.
вот только боюсь, пропускные пункты на границе не справятся с наплывом айтишников.
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:48
Пора бы уже и грин-карту ввести свою А пока отойду в сторону, кабы волна айтишников не смела
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:07
Текст указа:
"Беларусские IT-специалисты в Украину марш! Ать-два!"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:12
Ну а если без шуток, чем айтишнику в Беларуси хуже чем в Украине ? То что Лукашенко узурпировал власть, а в Украине мы сами отдаем хапугам и бездарям ... сомнительное преимущество Это называется поменять шило на мыло. Если ты талантлив и у тебя аллергия находиться с Лукашенко в одной стране то есть страны намного лучше.
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:21
если ты криворукий "ойтишнег", без знания языков, всю сознательную жизнь тестировал игрушки и ненавидел бацьку, то ждет тебя Украина.
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:29
Отличная лазейка для "айтишнегов" Петрова и Боширова. Это ж надо быть таким упоротым, Зеля, ай-молодець!
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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