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Зеленський підписав указ
для залучення в Україну...

Зеленський підписав указ для залучення в Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:41

Зеленський підписав указ для залучення в Україну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в указі № 420/2020, повідомляється на сайті ОП.

Дивися повний текст Зеленський підписав указ для залучення в Україну білоруських ІТ-спеціалістов.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:42

"б/БРСР" отримала легкий кік від "б/УРСР"))
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:43

аж прослезился.
это ж надо.можно сказать залил фундамент для нашей "силиконовой "низинки.
вот только боюсь, пропускные пункты на границе не справятся с наплывом айтишников.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:48

Пора бы уже и грин-карту ввести свою ;) А пока отойду в сторону, кабы волна айтишников не смела :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:07

  Igorten написав:Пора бы уже и грин-карту ввести свою ;) А пока отойду в сторону, кабы волна айтишников не смела :)

Текст указа:

"Беларусские IT-специалисты в Украину марш! Ать-два!"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:28

Что курит наш преЗедент? Хочу попробовать.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:12

Ну а если без шуток, чем айтишнику в Беларуси хуже чем в Украине ? То что Лукашенко узурпировал власть, а в Украине мы сами отдаем хапугам и бездарям ... сомнительное преимущество :) Это называется поменять шило на мыло. Если ты талантлив и у тебя аллергия находиться с Лукашенко в одной стране то есть страны намного лучше.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:21

  Igorten написав:Ну а если без шуток, чем айтишнику в Беларуси хуже чем в Украине ? То что Лукашенко узурпировал власть, а в Украине мы сами отдаем хапугам и бездарям ... сомнительное преимущество :) Это называется поменять шило на мыло. Если ты талантлив и тебя алергия находиться с Лукашенко в одной стране то есть страны намного лучше.

если ты криворукий "ойтишнег", без знания языков, всю сознательную жизнь тестировал игрушки и ненавидел бацьку, то ждет тебя Украина.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:29

Отличная лазейка для "айтишнегов" Петрова и Боширова. Это ж надо быть таким упоротым, Зеля, ай-молодець!
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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