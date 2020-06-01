Зеленський підписав указ для залучення в Україну...

Додано: Пон 05 жов, 2020 23:42

Зато там общественный транспорт классный: ходит по расписанию, подвижной состав новый.



В Украине государство не сверлит тебе голову и не пытается проникнуть во все сферы твоей жизни. Лично для меня это плюс. Хотя, конечно, у украинской вольницы, как и белорусского авторитаризма, есть и обратная сторона.



— В чем, по вашему мнению, заключается эта обратная сторона?

Я считаю самой серьезной украинской проблемой правовой нигилизм. В моей белорусской голове не укладывается, как, например, вообще может возникнуть ситуация, когда контрабандисты перекрывают дорогу? В РБ через 10 минут на место приехал бы автобус спецназа, и им максимально эффективно разъяснили бы, что перекрывать дорогу нехорошо. Особенно если она ведет к государственной границе А в Украине в Фейсбуке народ поддерживает челноков и негодует: «Не мешайте людям зарабатывать».



Или история с копателями янтаря — ну как это вообще? Или «евробляхи», или нелегальные таксисты — я видел, как в РБ эти проблемы решались в один момент. А в Украине, я так понимаю, боятся обострять. Ай



Украинское государство почему-то не проявляет энтузиазма в вопросах воспитания в гражданах уважения к закону. В Киеве на любом перекрестке можно поставить полицейского, который за один час одними только штрафами за непристегнутый ремень окупит свое месячное жалование. Почему этого никто не делает? Как город Киев сам по себе гораздо приятнее и интереснее. В Минске чистенько, конечно... Но селоЗато там общественный транспорт классный: ходит по расписанию, подвижной состав новый.В Украине государство не сверлит тебе голову и не пытается проникнуть во все сферы твоей жизни. Лично для меня это плюс. Хотя, конечно, у украинской вольницы, как и белорусского авторитаризма, есть и обратная сторона.Я считаю самой серьезной украинской проблемой правовой нигилизм. В моей белорусской голове не укладывается, как, например, вообще может возникнуть ситуация, когда контрабандисты перекрывают дорогу? В РБ через 10 минут на место приехал бы автобус спецназа, и им максимально эффективно разъяснили бы, что перекрывать дорогу нехорошо. Особенно если она ведет к государственной границеА в Украине в Фейсбуке народ поддерживает челноков и негодует: «Не мешайте людям зарабатывать».Или история с копателями янтаря — ну как это вообще? Или «евробляхи», или нелегальные таксисты — я видел, как в РБ эти проблемы решались в один момент. А в Украине, я так понимаю, боятся обострять. АйУкраинское государство почему-то не проявляет энтузиазма в вопросах воспитания в гражданах уважения к закону. В Киеве на любом перекрестке можно поставить полицейского, который за один час одними только штрафами за непристегнутый ремень окупит свое месячное жалование. Почему этого никто не делает?

В Беларуси, как показала практика, в ментовку сейчас можно заехать просто ни за что либо за какой-то пост в сети либо за действия своего начальника или знакомого.Плюс действия их ментов это реально какое-то безумное гестапо.Кроме того, были отдельные моменты (и вероятно еще будут), когда перекрывались каналы доступа в интернет, а эти вещи сильно бьют по надежности сервисов 24/7часть контор уже включили механизмы релокации.преимущество Украины - цены и практически отсутствующий языковой барьер, русский общий, а украинский еще ближе к беларусскому.понятно что основная масса владеет английским, но в быту это не всегда помогает.с другой стороны, если уже переезжать, то возможно есть смысл все-таки "западнее". диктатура нам вряд ли светит, но вот внутренние процессы внушают беспокойство.да и геополитическая обстановка накаляется - армяне отзывают посла из Израиля ввиду продажи оружия Азербайджану, а Эрдоган вдруг заявляет что Иерусалим - турецкий город.мне, как украинскому айтшнику, с одной стороны, по человечески нужно помочь, да и для нашей страны это плюс. с другой стороны - конкуренты, это минус. хотя, если будут переезжать команды, то с ними и проекты.но вообще суть в том, что несколько сотен уже переехало. после чего на практике выяснилось что есть достаточно глупые ограничения, процедура оформления запутана и чересчур громоздкая. пытаются на ходу исправлять.з.ы.почитал.. ну просто "обнять и плакать"картина маслом - "можно вывезти парня из Беларуси, но нельзя Беларусь из парня" ))