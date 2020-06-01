Про це йдеться в указі № 420/2020, повідомляється на сайті ОП.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ для залучення в Україну білоруських ІТ-спеціалістов.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:41
Зеленський підписав указ для залучення в Україну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав указ для залучення в Україну білоруських ІТ-спеціалістов.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:43
аж прослезился.
это ж надо.можно сказать залил фундамент для нашей "силиконовой "низинки.
вот только боюсь, пропускные пункты на границе не справятся с наплывом айтишников.
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:48
Пора бы уже и грин-карту ввести свою А пока отойду в сторону, кабы волна айтишников не смела
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:07
Текст указа:
"Беларусские IT-специалисты в Украину марш! Ать-два!"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:12
Ну а если без шуток, чем айтишнику в Беларуси хуже чем в Украине ? То что Лукашенко узурпировал власть, а в Украине мы сами отдаем хапугам и бездарям ... сомнительное преимущество Это называется поменять шило на мыло. Если ты талантлив и у тебя аллергия находиться с Лукашенко в одной стране то есть страны намного лучше.
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:21
если ты криворукий "ойтишнег", без знания языков, всю сознательную жизнь тестировал игрушки и ненавидел бацьку, то ждет тебя Украина.
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:29
Отличная лазейка для "айтишнегов" Петрова и Боширова. Это ж надо быть таким упоротым, Зеля, ай-молодець!
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:42
Igorten
В Беларуси, как показала практика, в ментовку сейчас можно заехать просто ни за что либо за какой-то пост в сети либо за действия своего начальника или знакомого.
Плюс действия их ментов это реально какое-то безумное гестапо.
Кроме того, были отдельные моменты (и вероятно еще будут), когда перекрывались каналы доступа в интернет, а эти вещи сильно бьют по надежности сервисов 24/7
часть контор уже включили механизмы релокации.
преимущество Украины - цены и практически отсутствующий языковой барьер, русский общий, а украинский еще ближе к беларусскому.
понятно что основная масса владеет английским, но в быту это не всегда помогает.
с другой стороны, если уже переезжать, то возможно есть смысл все-таки "западнее". диктатура нам вряд ли светит, но вот внутренние процессы внушают беспокойство.
да и геополитическая обстановка накаляется - армяне отзывают посла из Израиля ввиду продажи оружия Азербайджану, а Эрдоган вдруг заявляет что Иерусалим - турецкий город.
мне, как украинскому айтшнику, с одной стороны, по человечески нужно помочь, да и для нашей страны это плюс. с другой стороны - конкуренты, это минус. хотя, если будут переезжать команды, то с ними и проекты.
но вообще суть в том, что несколько сотен уже переехало. после чего на практике выяснилось что есть достаточно глупые ограничения, процедура оформления запутана и чересчур громоздкая. пытаются на ходу исправлять.
з.ы.
почитал.. ну просто "обнять и плакать"
картина маслом - "можно вывезти парня из Беларуси, но нельзя Беларусь из парня" ))
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