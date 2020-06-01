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Зеленський підписав указ
для залучення в Україну...

Зеленський підписав указ для залучення в Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:41

Зеленський підписав указ для залучення в Україну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в указі № 420/2020, повідомляється на сайті ОП.

Дивися повний текст Зеленський підписав указ для залучення в Україну білоруських ІТ-спеціалістов.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:42

"б/БРСР" отримала легкий кік від "б/УРСР"))
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:43

аж прослезился.
это ж надо.можно сказать залил фундамент для нашей "силиконовой "низинки.
вот только боюсь, пропускные пункты на границе не справятся с наплывом айтишников.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:48

Пора бы уже и грин-карту ввести свою ;) А пока отойду в сторону, кабы волна айтишников не смела :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:07

  Igorten написав:Пора бы уже и грин-карту ввести свою ;) А пока отойду в сторону, кабы волна айтишников не смела :)

Текст указа:

"Беларусские IT-специалисты в Украину марш! Ать-два!"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:28

Что курит наш преЗедент? Хочу попробовать.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:12

Ну а если без шуток, чем айтишнику в Беларуси хуже чем в Украине ? То что Лукашенко узурпировал власть, а в Украине мы сами отдаем хапугам и бездарям ... сомнительное преимущество :) Это называется поменять шило на мыло. Если ты талантлив и у тебя аллергия находиться с Лукашенко в одной стране то есть страны намного лучше.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:21

  Igorten написав:Ну а если без шуток, чем айтишнику в Беларуси хуже чем в Украине ? То что Лукашенко узурпировал власть, а в Украине мы сами отдаем хапугам и бездарям ... сомнительное преимущество :) Это называется поменять шило на мыло. Если ты талантлив и тебя алергия находиться с Лукашенко в одной стране то есть страны намного лучше.

если ты криворукий "ойтишнег", без знания языков, всю сознательную жизнь тестировал игрушки и ненавидел бацьку, то ждет тебя Украина.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:29

Отличная лазейка для "айтишнегов" Петрова и Боширова. Это ж надо быть таким упоротым, Зеля, ай-молодець!
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:42

Igorten

В Беларуси, как показала практика, в ментовку сейчас можно заехать просто ни за что либо за какой-то пост в сети либо за действия своего начальника или знакомого.
Плюс действия их ментов это реально какое-то безумное гестапо.
Кроме того, были отдельные моменты (и вероятно еще будут), когда перекрывались каналы доступа в интернет, а эти вещи сильно бьют по надежности сервисов 24/7
часть контор уже включили механизмы релокации.

преимущество Украины - цены и практически отсутствующий языковой барьер, русский общий, а украинский еще ближе к беларусскому.
понятно что основная масса владеет английским, но в быту это не всегда помогает.

с другой стороны, если уже переезжать, то возможно есть смысл все-таки "западнее". диктатура нам вряд ли светит, но вот внутренние процессы внушают беспокойство.
да и геополитическая обстановка накаляется - армяне отзывают посла из Израиля ввиду продажи оружия Азербайджану, а Эрдоган вдруг заявляет что Иерусалим - турецкий город.

мне, как украинскому айтшнику, с одной стороны, по человечески нужно помочь, да и для нашей страны это плюс. с другой стороны - конкуренты, это минус. хотя, если будут переезжать команды, то с ними и проекты.


но вообще суть в том, что несколько сотен уже переехало. после чего на практике выяснилось что есть достаточно глупые ограничения, процедура оформления запутана и чересчур громоздкая. пытаются на ходу исправлять.

з.ы.
почитал.. ну просто "обнять и плакать"

Как город Киев сам по себе гораздо приятнее и интереснее. В Минске чистенько, конечно... Но село :) Зато там общественный транспорт классный: ходит по расписанию, подвижной состав новый.

В Украине государство не сверлит тебе голову и не пытается проникнуть во все сферы твоей жизни. Лично для меня это плюс. Хотя, конечно, у украинской вольницы, как и белорусского авторитаризма, есть и обратная сторона.

— В чем, по вашему мнению, заключается эта обратная сторона?
Я считаю самой серьезной украинской проблемой правовой нигилизм. В моей белорусской голове не укладывается, как, например, вообще может возникнуть ситуация, когда контрабандисты перекрывают дорогу? В РБ через 10 минут на место приехал бы автобус спецназа, и им максимально эффективно разъяснили бы, что перекрывать дорогу нехорошо. Особенно если она ведет к государственной границе :) А в Украине в Фейсбуке народ поддерживает челноков и негодует: «Не мешайте людям зарабатывать».

Или история с копателями янтаря — ну как это вообще? Или «евробляхи», или нелегальные таксисты — я видел, как в РБ эти проблемы решались в один момент. А в Украине, я так понимаю, боятся обострять. Ай :)

Украинское государство почему-то не проявляет энтузиазма в вопросах воспитания в гражданах уважения к закону. В Киеве на любом перекрестке можно поставить полицейского, который за один час одними только штрафами за непристегнутый ремень окупит свое месячное жалование. Почему этого никто не делает?


картина маслом - "можно вывезти парня из Беларуси, но нельзя Беларусь из парня" ))
galex
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