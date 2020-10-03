Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не зможе гарантувати виплати майбутнім пенсіонерам
Дивися повний текст Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:02
Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії.
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:12
Re: Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пен
Прекрасное далеко. Не будь ко мне жестоко.
Для всех, кто 35 лет назад, т.е. в 1985 году, начал бы вкладывать деньги в какой-нибудь частный фонд - как бы он не назывался - Хопер-инвест, Сбербанк СССР, МММ, АКБ "Украина" и т.д., есть интересная мысль для анализа - чтобы он сегодня приволок к своей пенсии - 1,0 млн. грн.- ?
Прекрасная перспектива в исполнении молодой команды реформаторов!
Более того, можно посмотреть как рядом - в Казахстане, Роиссии и пр. пачками отзывались лицензии вскоре после сбора денег у населения. Уверен, что наши бородатые женщины смогут провернуть это не хуже казахских товарищей
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:16
Через 15 лет пенсия бутет как в польше а шмигаль с ахметовым будет кочевать по миру с конфискацией и без пенсии
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:20
Вашими стараниями скоро те кто смогут из работоспособных разбегутся, а новые не родятся.
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:22
Re: Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пен
"Держава через 15 років не зможе.."
на этом можно было остановиться.
как будто сейчас она что-то зможэ
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:23
С такими руководителями в стране это "прекрасное далёко" наступит на много раньше.
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