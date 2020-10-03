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Шмигаль: Держава через 15 років
не зможе виплачувати пенсії

Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:02

Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не зможе гарантувати виплати майбутнім пенсіонерам

Дивися повний текст Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:03

А типа сейчас оно может ? Выплачиваются какие-то гроши.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:12

Re: Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пен

Прекрасное далеко. Не будь ко мне жестоко.
Для всех, кто 35 лет назад, т.е. в 1985 году, начал бы вкладывать деньги в какой-нибудь частный фонд - как бы он не назывался - Хопер-инвест, Сбербанк СССР, МММ, АКБ "Украина" и т.д., есть интересная мысль для анализа - чтобы он сегодня приволок к своей пенсии - 1,0 млн. грн.- ?
Прекрасная перспектива в исполнении молодой команды реформаторов!
Более того, можно посмотреть как рядом - в Казахстане, Роиссии и пр. пачками отзывались лицензии вскоре после сбора денег у населения. Уверен, что наши бородатые женщины смогут провернуть это не хуже казахских товарищей :D
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:16

Через 15 лет пенсия бутет как в польше а шмигаль с ахметовым будет кочевать по миру с конфискацией и без пенсии
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:20

Вашими стараниями скоро те кто смогут из работоспособных разбегутся, а новые не родятся.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:22

Re: Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пен

"Держава через 15 років не зможе.."
на этом можно было остановиться.
как будто сейчас она что-то зможэ
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:23

С такими руководителями в стране это "прекрасное далёко" наступит на много раньше.
sena_2008atp
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