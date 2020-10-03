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Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:46
summacut написав:
Спасибо, что предупредили за 15 лет
В смысле "за 15 лет"? -- "последнее китайское предупреждение" под 30 лет назад было -- в 91-м...
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_hunter
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:07
Вот давно удивляюсь: неужели сейчас, сегодня люди до 50-ти всерьёз рассчитывают получать пенсию? И даже жить на неё? Может не надо было прогуливать математику и историю в школе? Ну ведь чисто математически на пенсии не хватит. А если вспомнить историю-все экспроприационные реформы, в том числе у соседей-то должно быть чёткое понимание, что пенсию себе обеспечить нужно самостоятельно.
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DONALD
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:29
т.е. за следующие 15 лет Украина прекратит свое существование, как государство. ведь пенсии это результат
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sal
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:50
sal написав:
т.е. за следующие 15 лет Украина прекратит свое существование, как государство. ведь пенсии это результат
там "кнопка" отправить, похоже, нажалась до того, как мысль выразилась...
Никакой связи между существованием государства и наличием пенсий нет -- тот же Китай тому подтверждение.
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_hunter
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:56
_hunter написав:
связи между существованием государства и наличием пенсий нет -- тот же Китай тому подтверждение.
Шмыгаль не сказал, что Украина в течение 15 лет перейдет на политичесий и экономический строй Китая.
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sal
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:05
DONALD написав:
Вот давно удивляюсь: неужели сейчас, сегодня люди до 50-ти всерьёз рассчитывают получать пенсию? И даже жить на неё? Может не надо было прогуливать математику и историю в школе? Ну ведь чисто математически на пенсии не хватит. А если вспомнить историю-все экспроприационные реформы, в том числе у соседей-то должно быть чёткое понимание, что пенсию себе обеспечить нужно самостоятельно.
Интересно, как вы собираетесь обеспечить себе пенсию самостоятельно при возможности экспроприационных реформ?
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Кузя
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