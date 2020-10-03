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Шмигаль: Держава через 15 років
не зможе виплачувати пенсії

Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:46

  summacut написав:Спасибо, что предупредили за 15 лет :)

В смысле "за 15 лет"? -- "последнее китайское предупреждение" под 30 лет назад было -- в 91-м...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:07

Вот давно удивляюсь: неужели сейчас, сегодня люди до 50-ти всерьёз рассчитывают получать пенсию? И даже жить на неё? Может не надо было прогуливать математику и историю в школе? Ну ведь чисто математически на пенсии не хватит. А если вспомнить историю-все экспроприационные реформы, в том числе у соседей-то должно быть чёткое понимание, что пенсию себе обеспечить нужно самостоятельно.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:29

Re: экономика где?

т.е. за следующие 15 лет Украина прекратит свое существование, как государство. ведь пенсии это результат
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:50

  sal написав:т.е. за следующие 15 лет Украина прекратит свое существование, как государство. ведь пенсии это результат

там "кнопка" отправить, похоже, нажалась до того, как мысль выразилась...
Никакой связи между существованием государства и наличием пенсий нет -- тот же Китай тому подтверждение.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:56

Re: кнопка

  _hunter написав:связи между существованием государства и наличием пенсий нет -- тот же Китай тому подтверждение.

Шмыгаль не сказал, что Украина в течение 15 лет перейдет на политичесий и экономический строй Китая.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:05

  DONALD написав:Вот давно удивляюсь: неужели сейчас, сегодня люди до 50-ти всерьёз рассчитывают получать пенсию? И даже жить на неё? Может не надо было прогуливать математику и историю в школе? Ну ведь чисто математически на пенсии не хватит. А если вспомнить историю-все экспроприационные реформы, в том числе у соседей-то должно быть чёткое понимание, что пенсию себе обеспечить нужно самостоятельно.


Интересно, как вы собираетесь обеспечить себе пенсию самостоятельно при возможности экспроприационных реформ? :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:10

  sal написав:
  _hunter написав:связи между существованием государства и наличием пенсий нет -- тот же Китай тому подтверждение.

Шмыгаль не сказал, что Украина в течение 15 лет перейдет на политичесий и экономический строй Китая.

Для отмены пенсий (или для продолжения их выплаты по курсу 27 -- при курсе 54, например) ни в какой строй переходить не нужно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:37

Вот прекрасный пример накопительной системы - рядом- в РФ -страна с колоссальными залежами углеводородов, с 13-го года заморозила пенсионную накопительную систему...Профсоюзы уже у них требуют ее вообще закрыть, но правительство РФ пока продлило заморозку до 23-года...Это считаке -лучше что-то делать, а не на математику ссылаться, почитать что-то что ли...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:54

Re: читать

  laa1999 написав:не на математику ссылаться, почитать что-то что ли..

Пусть уходит с премьерства. учиться.
вместе с остальными министрами, кто став министром начинает учиться)
sal
 
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  #<12
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