Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії

Работать, служить, ... - Государству Украина стало слишком токсично.
Или шобла воров у власти разрушает остатки Государства?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:00
Работать, служить, ... - Государству Украина стало слишком токсично.
Или шобла воров у власти разрушает остатки Государства?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:56
"простая математика"...
вот же тварь циничная.
Так может я тогда не буду платить налоги со своей зарплаты?
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:00
Дак а чего удивительного? "Как вы лодку назовете, так она и поплывет (нет)"
С такой то фамилией и в кризис премьером - это надо ума палаты
Я тут просто ссылку оставлю
Фоносемантический анализ фамилии Шмыгаль
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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