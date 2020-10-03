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Шмигаль: Держава через 15 років
не зможе виплачувати пенсії

Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:00

  sal написав:
  _hunter написав:связи между существованием государства и наличием пенсий нет -- тот же Китай тому подтверждение.

Шмыгаль не сказал, что Украина в течение 15 лет перейдет на политичесий и экономический строй Китая.

Работать, служить, ... - Государству Украина стало слишком токсично.

Или шобла воров у власти разрушает остатки Государства?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:56

"простая математика"...

вот же тварь циничная.

Так может я тогда не буду платить налоги со своей зарплаты?
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:00

  sena_2008atp написав:С такими руководителями в стране это "прекрасное далёко" наступит на много раньше.


Дак а чего удивительного? "Как вы лодку назовете, так она и поплывет (нет)" :idea:
С такой то фамилией и в кризис премьером - это надо ума палаты :roll:
Я тут просто ссылку оставлю
:arrow: Фоносемантический анализ фамилии Шмыгаль https://www.analizfamilii.ru/Shmygal/fo ... 3%E0%EB%FC
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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