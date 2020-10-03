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Шмигаль: Держава через 15 років
не зможе виплачувати пенсії

Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:46

  summacut написав:Спасибо, что предупредили за 15 лет :)

В смысле "за 15 лет"? -- "последнее китайское предупреждение" под 30 лет назад было -- в 91-м...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:07

Вот давно удивляюсь: неужели сейчас, сегодня люди до 50-ти всерьёз рассчитывают получать пенсию? И даже жить на неё? Может не надо было прогуливать математику и историю в школе? Ну ведь чисто математически на пенсии не хватит. А если вспомнить историю-все экспроприационные реформы, в том числе у соседей-то должно быть чёткое понимание, что пенсию себе обеспечить нужно самостоятельно.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:05

  DONALD написав:Вот давно удивляюсь: неужели сейчас, сегодня люди до 50-ти всерьёз рассчитывают получать пенсию? И даже жить на неё? Может не надо было прогуливать математику и историю в школе? Ну ведь чисто математически на пенсии не хватит. А если вспомнить историю-все экспроприационные реформы, в том числе у соседей-то должно быть чёткое понимание, что пенсию себе обеспечить нужно самостоятельно.


Интересно, как вы собираетесь обеспечить себе пенсию самостоятельно при возможности экспроприационных реформ? :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:37

Вот прекрасный пример накопительной системы - рядом- в РФ -страна с колоссальными залежами углеводородов, с 13-го года заморозила пенсионную накопительную систему...Профсоюзы уже у них требуют ее вообще закрыть, но правительство РФ пока продлило заморозку до 23-года...Это считаке -лучше что-то делать, а не на математику ссылаться, почитать что-то что ли...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:56

"простая математика"...

вот же тварь циничная.

Так может я тогда не буду платить налоги со своей зарплаты?
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:00

  sena_2008atp написав:С такими руководителями в стране это "прекрасное далёко" наступит на много раньше.


Дак а чего удивительного? "Как вы лодку назовете, так она и поплывет (нет)" :idea:
С такой то фамилией и в кризис премьером - это надо ума палаты :roll:
Я тут просто ссылку оставлю
:arrow: Фоносемантический анализ фамилии Шмыгаль https://www.analizfamilii.ru/Shmygal/fo ... 3%E0%EB%FC
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:14

Какой смысл отдавать свои деньги какому-то фонду, чтобы он их нам накапливал? Мы и сами себе накопить можем, или это новый МММ? Идиотизм какой-то.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:02

  demon0983886848 написав:"простая математика"...

Так может я тогда не буду платить налоги со своей зарплаты?


Вы у Шмыгаля спрашиваете? И что ожидаете услышать в ответ?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:15

Хороший Премьер
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  #<12
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