Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії

В смысле "за 15 лет"? -- "последнее китайское предупреждение" под 30 лет назад было -- в 91-м...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:46
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:07
Вот давно удивляюсь: неужели сейчас, сегодня люди до 50-ти всерьёз рассчитывают получать пенсию? И даже жить на неё? Может не надо было прогуливать математику и историю в школе? Ну ведь чисто математически на пенсии не хватит. А если вспомнить историю-все экспроприационные реформы, в том числе у соседей-то должно быть чёткое понимание, что пенсию себе обеспечить нужно самостоятельно.
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:05
Интересно, как вы собираетесь обеспечить себе пенсию самостоятельно при возможности экспроприационных реформ?
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:37
Вот прекрасный пример накопительной системы - рядом- в РФ -страна с колоссальными залежами углеводородов, с 13-го года заморозила пенсионную накопительную систему...Профсоюзы уже у них требуют ее вообще закрыть, но правительство РФ пока продлило заморозку до 23-года...Это считаке -лучше что-то делать, а не на математику ссылаться, почитать что-то что ли...
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:56
"простая математика"...
вот же тварь циничная.
Так может я тогда не буду платить налоги со своей зарплаты?
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:00
Дак а чего удивительного? "Как вы лодку назовете, так она и поплывет (нет)"
С такой то фамилией и в кризис премьером - это надо ума палаты
Я тут просто ссылку оставлю
Фоносемантический анализ фамилии Шмыгаль
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:14
Какой смысл отдавать свои деньги какому-то фонду, чтобы он их нам накапливал? Мы и сами себе накопить можем, или это новый МММ? Идиотизм какой-то.
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:02
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